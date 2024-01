Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort „Es macht Spaß, neue Techniken kennenzulernen“

„Tüfteln, Bauen, Selbermachen“, unter diesem Motto haben rund 50 Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren am Samstag einen spannenden Tag in der „FabLab“-Werkstatt der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort verbracht. Dabei konnten sie unter der Anleitung versierter Hochschulstudenten zwischen 9 und 18 Uhr an zahlreichen unterschiedlichen Workshops teilnehmen und dabei allerlei neue Entwicklungen aus den Bereichen Handwerk, Technik, Wissenschaft und industrielle Fertigungsverfahren kennen lernen.