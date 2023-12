Gründungswoche in Kamp-Lintfort Hochschule gibt Impulse für die Gründungskultur

Kamp-Lintfort · Die Hochschule Rhein-Waal beteiligte sich an der Gründungswoche Deutschland. An der größten Aktion zur Stärkung von Unternehmertum und Gründungsgeist engagierten sich in Kamp-Lintfort und Kleve rund 100 Teilnehmende. Warum Nachhaltigkeit eine Rolle spielte.

01.12.2023 , 15:00 Uhr

Sie nahmen am Nachhaltigkeits-Simulation-Spiel in der Gründungswoche teil. Foto: Hochschule Rhein-Waal

Bereits seit 2013 nimmt die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) an der Gründungswoche Deutschland teil, die im November stattfand. Während der bundesweit größten Aktion zur Stärkung von Unternehmertum und Gründungsgeist beteiligten sich an sieben Veranstaltungen rund 100 Teilnehmende, darunter Studierende, Bürger und Mitarbeitende der Hochschule. Das Projektteam StartGlocal des Zentrums für Forschung, Innovation und Transfer (ZFIT) hatte in Zusammenarbeit mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitenden ein vielfältiges Programm mit namenhaften Coaches, Speakern und Absolventen organisiert. In den Workshops wurde Fragen rund um den Themenkomplex Gründung, Selbstständigkeit und Start-ups nachgegangen, wie zum Beispiel, welche Schritte es zur Unternehmensgründung braucht und welches Potential digitales Marketing für Start-ups hat. Um den Umgang mit der Komplexität von Nachhaltigkeit ging es beim iCONDU SDG-Planspiel Sustain 2030, moderiert von Carina Heyer, Strategieberaterin für Nachhaltigkeit. Die Teilnehmenden konnten in diesem Simulationsspiel einen Nachmittag lang die direkten Auswirkungen von unternehmerischen Entscheidungen auf die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in verschiedenen Szenarien durchspielen. Es wurde dabei deutlich, dass nachhaltige Transformation ein ganzheitliches Vorgehen und Teamarbeit sowie neue, kreative Ideen erfordert. Im Workshop zur Selbstfindung und Zukunftsplanung lernten die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten, Stärken und Persönlichkeit verstehen und waren so in der Lage, ihren individuellen Weg zur Erreichung von Karrierezielen zu definieren. Zusätzlich hatten gründungsinteressierte Studierende die Gelegenheit, mit Holger Schnapka, dem Gründungsberater des Startercenters NRW der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, ihren tiefergehenden Fragen zu allen Themen rund um Steuern und Gewerbeanmeldung zu klären. Studierende des Bachelor-Studiengangs International Business Administration der Fakultät Kommunikation und Umwelt stellten bei der Vorstellung ihrer Geschäftsideen in Form von Postern ihre Kreativität unter Beweis. Die Poster wurden von einer Jury bewertet und prämiert. „Als Teil der Gründungswoche Niederrhein hat das StartGlocal-Team wieder eine abwechslungsreiche und interessante Gründungswoche auf die Beine gestellt. Es zeigt sich erneut das Innovationspotential der Hochschule und der Region, das wir verstärkt ausbauen möchten“, erklärte Gerhard Heusipp, Leiter des ZFIT der Hochschule Rhein-Waal. www.hochschule-rhein-waal.de">

(RP)