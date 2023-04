Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort Ring-Vorlesung mit Software-Experten

Die Themen und Termine Die Ringvorlesung startet am 19. April mit dem Thema „Softwarearchitektur in verteilten Systemen und deren Herausforderungen“. Softwarearchitekturen beschreiben laut Hochschule die grundlegende Organisation eines Softwaresystems durch dessen Komponenten und deren Beziehungen. Softwarearchitekturen seien kritische Bestandteile des Entwurfs von Systemen, die früh die Weichen für Erfolg oder Misserfolg stellen könnten, heißt es in der Ankündigung. Referenten: Sebastian Jancke und Carsten Alder, Schleupen.



Requirements Engineering Anforderungsmanagement gehöre zu den wesentlichen und kritischen Aufgaben im Softwareprozess, weil Kunden in der Frühphase von Projekten erfahrungsgemäß den Funktionsumfang geplanter Systeme nicht exakt kennen würden und dieser sich erst im Projektverlauf konkretisiere. Am 3. Mai werden Methoden zur Erfassung, Verfolgung und Anpassung von Anforderungen im Projektverlauf vorgestellt. Referent: Carsten Dolch, Foxbase GmbH, Düsseldorf.



Software-Projektmanagement im industriellen Kontext Die Durchführung von Softwareprojekten folge den Phasen Anforderungserfassung, Entwurf und Spezifikation, Entwicklung, Test und Inbetriebnahme, welche in verschiedenen Vorgehensmodellen des Software Engineerings unterschiedlich häufig und intensiv ausgeführt würden. Der Referent stellt am 10. Mai die Herausforderungen und Methoden vor, die mit der Durchführung von Softwareprojekten bei großen Industrieunternehmen verbunden sind. Referent: Volker Lügger, Milestone Consult GmbH, Kamp-Lintfort.



Projektcontrolling und Havariemanagement Im Softwareprozess kommt es laut Hochschule zu Änderungen, Verzögerungen und Fehlern. Projektcontrolling beschäftige sich damit, den Projektverlauf zu analysieren und Prognosen über die Einhaltung von Zeit- und Kostenbudgets zu treffen, während die Aufgabe des Havariemanagements in der Rettung von in Schieflage geratenen Projekten bestehe, teilt die Hochschule mit. Der Referent stellt am 24. Mai Methoden des Projektcontrollings und Havariemanagements vor, die sich in der Praxis bewährt hätten. Referent: Rüdiger Striemer, Adesso SE, Berlin.



Softwareingenieur als Beruf Wie sieht das alltägliche Tun eines Entwicklers im Berufsleben aus? Auf welche Fähigkeiten und Kompetenzen kommt es an? Erfolgreiche Softwareentwicklung erfordere viel mehr, als nur gut programmieren können. Zusammenarbeit im Team, professionelle Disziplin und Einsatzbereitschaft seien genauso wichtig, so die Hochschule. Der Referent sei Alumnus der Hochschule Rhein-Waal und gebe anhand seiner Erfahrung in der Industrie am 14. Juni einen Einblick in das Berufsbild. Referent: Oliver Koßmann, Interaction Room GmbH, Essen.