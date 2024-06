Hochschule in Kamp-Lintfort Wie die Welt noch zu retten ist

„Die Welt ist klein.“ Jean-Pierre Wils zitierte Stefan Reichmann, den Macher des Haldern-Popfestivals in Rees, als er seinen Vortrag beim Ethik-Tag der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintforter begann. Der niederländische Theologe und Philosoph, der in Kranenburg bei Kleve wohnt, ist Professor an der Radboud-Universität Nimwegen, leitet dort das interdisziplinäre Ethik-Zentrum. „Verzicht und Freiheit“ hatte er am Mittwochabend seinen halbstündigen Vortrag genannt, mit dem die Referate und Workshops des fünften Ethik-Tags abschlossen, um den Begriff einer neuen Freiheit zu umreißen, der wie ein roter Faden in den Ethik-Tag eingewebt war. Dessen Thema lautete: „Transformation gestalten in Zeiten der Polykrise – Wer rettet die Welt?“