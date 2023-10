Semesterstart in der Hochschulstadt Fakultät in Kamp-Lintfort begrüßt 328 neue Studenten

873 Erstsemester haben sich zum neuen Wintersemester an der Hochschule Rhein-Waal eingeschrieben, 545 in Kleve und 328 in Kamp-Lintfort (Stand: 22. September) Zum gleichen Stichtag im Vorjahr waren es laut Pressestelle der Hochschule insgesamt 948, davon 378 am Hochschulstandort in Kamp-Lintfort. Der leichte Rückgang der Einschreibungen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass zwei Studiengänge (Infotronic Systems Engineering sowie Mobility and Logistics, beide am Standort Kamp-Lintfort), die im vergangenen Jahr noch zulassungsfrei gewesen seien, nun mit einem Numerus Clausus (NC) belegt seien.