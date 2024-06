Tag der offenen Tür in Kamp-Lintfort Hochschule als Spielplatz des Lebens

„Enter hackspace at own risk“, stand am Eingang des Labors, das von Professor Ulrich Greveler und seinen Studierenden zum Tag der Offenen Tür geöffnet wurde. Die Warnung, die sich mit „Komm auf eigenes Risiko in den Hackerraum“ übersetzen lässt, schien die Besucher nicht abzuschrecken, sondern anzuziehen.