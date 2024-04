Hochbegabte hat IQ über 130 „Das Schulsystem braucht Tabletten“

Moustier Nein. Ich war auch nur ein halbes Jahr auf der Grundschule in Haffen-Mehr und dann war ich die ersten sieben Jahre lang in der Freien Waldorfschule Dinslaken, bevor ich mein Abitur im Gymnasium Kamp-Lintfort gemacht habe. Erst als ich mit 27 Jahren als Lehrerin für hochbegabte, verhaltensauffällige Kinder in Lausanne am Genfer See gearbeitet und mir dabei Fachliteratur angeschaut habe, habe ich festgestellt: Die beschreiben ja mich! Auch ich war verhaltensauffällig und lange Jahre als Kind bei einer Spieltherapeutin in Therapie.