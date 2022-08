Hobbykunst in Kamp-Lintfort : Von wegen Kohlenstaub: Bodo  Jesse malt lieber Aquarelle

Hobbykunst in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Mitglied der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition besann sich auf ein altes Hobby und begann wieder zu malen. Im Schirrhof präsentiert er bis Sonntag rund 50 Aquarelle. Wie Bodo Jesse die Jugendarbeit der Fördergemeinschaft unterstützen will.

Bodo Jesse hatte in den vergangenen zwei Jahren mal wieder so richtig Zeit: Als Corona und die Lockdowns alle zwangen, zu Hause zu bleiben, besann sich der Kamp-Lintforter auf ein altes Hobby: die Aquarellmalerei. Das Mitglied der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition begann wieder zu malen – mehr als 100 Aquarelle entstanden in dieser Zeit. Rund die Hälfte zeigt er noch bis Sonntag im Pferdestall des Schirrhofes erstmals der Öffentlichkeit.