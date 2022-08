Bilder, die Geschichte erzählen : Als die Tram durch Kamp-Lintfort fuhr

Diese Foto zeigt einen Straßenbahn-Unfall. Es befindet sich in der Sammlung des Vereins Niederrhein, Ortsverband Kamp-Lintfort, Original: Zillig. Foto: Verein Niederrhein/ Zillig/Verein Niederrhein/Zillig

Serie Kamp-Lintfort Ein Bild erzählt Geschichte: In einer neue Serie zeigt der Grafschafter historische Aufnahmen aus Kamp-Lintfort. In der ersten Folge geht es um einen Straßenbahn-Unfall im Jahr 1935. Wie es dazu kam, dass die Tram auf der Ebertstraße mit einem Kartoffellaster kollidierte.

Von Anja Katzke

Samstag, 5. Oktober 1935: Auf der heutigen Ebertstraße kommt es zur Kollision eines Kartoffellasters mit der Straßenbahn Moers-Kamp. Zum Glück entsteht nur Sachschaden. Wie sich der Unfall ereignete, darüber liegen keine Protokolle vor. Doch er erregt großes Aufsehen. Viele Schaulustige versammeln sich am Unfallort auf der Ebertstraße. Kinder, Frauen und Männer eilen heran, um zu sehen, was passiert ist. Auch ein Fotograf ist an besagtem Samstag vor Ort und hält den Unfall mit der Kamera fest. Dieses Foto (Original: Zillig) befindet sich heute in der Sammlung des Vereins Niederrhein, Ortsverband Kamp-Lintfort. Der Verein ist ein Ansprechpartner für alle, die an der Ortsgeschichte Kamp-Lintforts interessiert sind. Anlaufstelle ist die in der Mediathek eingerichtete Heimatstube, die sich der Verein Niederrhein mit der Europäischen Begegnungsstätte am Kloster Kamp und der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition teilt.

Ein Foto aus dem Straßenbahndepot. Fotograf war seinerzeit Edmund Munse. Das Bild stammt mit freundlicher Genehmigung des Autors Albert Spitzner-Jahn aus dem Buch „Kamp-Lintfort im 20. Jahrhundert“ (2. Auflage Köln 1994). Foto: Privat

Ein Bild erzählt Geschichte: Dass die Straßenbahn in Kamp-Lintfort verkehrte, können sich heute vermutlich viele nicht mehr vorstellen. Doch mit dem Steinkohlebergbau entstanden im damaligen Kreis Moers etliche Trambetriebe – wie Journalist Stephan Lücke für sein Buch „Straßenbahnen im Altkreis Moers“ recherchierte. Demnach nahm die Linie Moers-Kamp-Rheinberg 1915 ihren Betrieb auf. Die Bahn startete laut Lücke am Moerser Südring und führte zunächst über die Steinstraße. „Am Altmarkt bogen die Bahnen in die Kirchstraße ab und setzten ihren Weg fort über Utfort, Eick und Repelen bis nach Lintfort. Dort verzweigte sich die Linie. Ein Teil fuhr über die Moerser Straße bis zur Endhaltestelle Kamp, der andere Teil verkehrte weiter auf der Rheinberger Straße bis zum Bahnübergang Rheinberg“, berichtete der Autor 2017 in einem Gastbeitrag in der RP.

Das Depot ⇥Foto: J. von der Leyen Foto: Jeannette von der Leyen



Die Ebertstraße ist benannt nach Friedrich Ebert, Präsident der Weimarer Republik von 1919 bis 1925. Ihren Namen erhielt sie aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, vorher wechselte dieser häufig – wie wohl keine andere Straße in Kamp-Lintfort. Das berichtet Marga Schneppenheim in ihrem Buch „Wege und Straßen in Kamp-Lintfort und ihre Geschichte“.

Spuren der Straßenbahn-Ära in Kamp-Lintfort gibt es noch heute. Eine befindet sich beispielsweise an der Moerser Straße. Dort liegt das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Straßenbahndepot. Laut Albert Spitzner-Jahn, dem früheren Kamp-Lintforter Stadtarchivar, wurden dort ab 1914 die Straßenbahnwagons der im Jahr 1898 gegründeten Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG (heute RWE) beherbergt, die die 18,6 Kilometer lange Straßenbahnstrecke über Moers, Repelen-Baerl, Kamp, Kamperbruch, Lintfort und Rheinberg betrieb.

Der Ziegelbau, dessen freitragende Stahlkonstruktion noch heute die 1300 Quadratmeter große Halle überspannt, sei lange Jahre die Heimat der Triebwagen, Anhänger, Dienst- und Wartungsfahrzeuge gewesen, die zwischen Moers und Rheinberg verkehrten. Das Foto, das Edmund Munse seinerzeit aufnahm und mit freundlicher Genehmigung des Autors Albert Spitzner-Jahn aus dem Buch „Kamp-Lintfort im 20. Jahrhundert“ stammt, zeigt einen Wagen der 1915 in Betrieb genommenen Linie Moers-Kamp-Rheinberg sowie die Belegschaft des Betriebsbahnhofs an der Moerser Straße. Nachdem der Straßenbahnbetrieb gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eingestellt worden war, beherbergte das Gebäude zunächst eine O-Busstation der Niag, wurde dann aber Anfang der 1980er Jahre an Privat verkauft.