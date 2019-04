Ausstellung in Kamp-Lintfort : „Himmel, Land und Meehr“ – Aquarelle in der Mediathek

KAMP-LINTFORT Jeden Dienstagmorgen treffen sich neun Moerser, Kamp-Lintforter und Neukirchen-Vluyner im Diesterwegforum, um unter der Anleitung von Kunstdozentin und VHS-Kursleiterin Heike Wirtz Aquarelle zu malen.

Was sie mit Wasserfarbe auf Papier festgehalten haben, zeigen sie jetzt in der Ausstellung „Himmel, Land und Meehr“ in der Mediathek. Sie blicken über ein gelbes Feld und einen weißen Weg in eine undeutliche, graue Gebirgskette, wie Roswitha Butry. Sie sehen durch rote Obstbäume in eine verschwommene, blassgrüne Natur, wie Heinz Ruther. Oder sie schauen über einen See auf eine blaugraue Silhouette aus Wolkenkratzern, wie Axel Bittner.