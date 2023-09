Ausflugstipp in Kamp-Lintfort Die Herbstpartie ist eine Auszeit vom Alltag

Kamp-Lintfort · Die entspannte Atmosphäre dürfte am Wochenende mehr 15.000 Besucher zur Herbstpartie anziehen, so viele wie nie zuvor. 155 Aussteller bieten Gartendekor und Kunst, Mode und Genuss in den Gärten von Kloster Kamp an. Woher die Künstler angereist sind.

15.09.2023, 16:37 Uhr

Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt machte am Freitag eine Runde übers Ausstellungsgelände im Terrassengarten. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

„Es ist wunderschön hier“, schwärmt Michael Laue. „Das Ambiente ist herrlich, wie für die Herbstpartie gemacht.“ Der Bonner stand schon 2021 im alten Garten östlich des Terrassengartens, um antike Spiegelfenster zu zeigen. Damals feierte die Herbstpartie Kloster Kamp Premiere. Auch beim zweiten Mal präsentierte der Gärtnermeister und Künstler Fenster, die 100 und mehr Jahre alt sind, um sie mit Spiegeln zu versehen. „Die Gespräche mit den Besuchern regen an, wie Kunst an- und aufregt“, begründet er, warum er zum dritten Mal aus Bonn an den Niederrhein gereist ist. „Außerdem kennen sich die Aussteller untereinander, sind zum Teil befreundet“, betont Michael Laue.