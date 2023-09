Herbstpartie am Kloster Kamp Kunst und Kulinarik im Terrassengarten

Vom 15. bis 17. September belebt Reno Müller Veranstaltungen mit der Herbstpartie Kloster Kamp das herrliche Gelände des 1123 gegründeten Zisterzienserkloster in Kamp-Lintfort. Mehr als 150 Aussteller werden die Messe bereichern und den Besuchern die neuesten Trends rund um die Themen Haus und Garten und Lifestyle präsentieren. Zur Premiere der Herbstpartie 2021 genossen mehr als 14.000 Gäste den herbstlichen Markt der schönen Dinge im Garten von Kloster Kamp. Was die Besucher auf der inzwischen dritten Herbstpartie in Kamp-Lintfort erleben können.