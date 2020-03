Ehrenamt : Helfer bauen Hütte für die Färbergärtner der Unesco-Schule

Kamp-Lintfort Mustafa Akcesme und Peter Kirchel, fleißige Schulhelfer, sind stolz: Ein Berg mit 276 Holzteilen war Ende November mit einem Lastwagen angeliefert worden. Aus diesem Haufen haben die beiden Männer eine hübsche Hütte zusammengebaut.

Das kleine Holzhaus wird den Schülern der Färbergarten-Arbeitsgemeinschaft als Raum für ihre Aktivitäten an der Unesco-Schule dienen. „Wir danken für die Fördermittel der Stiftung der Sparkasse Duisburg „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“, betont Schulleiter Jürgen Rasfeld. Ohne die Unterstützung der Stiftung und des Fördervereins der Unesco-Schule hätte die Hütte nicht finanziert werden können. Die beiden Schulhelfer haben die Färberhütte in gut zwei Monaten aus 1236 Einzelelementen montiert: 276 Balken, Bretter, Latten und Leisten und zwei vormontierte Türelemente mussten jeweils zweimal lackiert werden. 674 Schrauben und 324 Nägel halten die Konstruktion zusammen. Für Material-Nachschub, Kaffee und gute Laune hat immer wieder Kunst-Lehrerin Ulrike Spikker gesorgt. Auch die Kinder der Färbergarten-AG haben natürlich geholfen: Sie haben fast alle die in einem Schulkeller lackierten Bretter und Balken zu ihrem Garten getragen. Und deshalb meint Luke bei der Eröffnungsfeier: „Wir haben uns sehr über die Hütte gefreut.“ Für die Zukunft gibt es noch einige Pläne, den Färbergarten vor der „Glück Auf-Halle 1“ weiter zu gestalten. Joel schlägt vor: „Wir können hier Farben herstellen.“ Anfang März wurden zwei Hochbeete zusammengebaut, die noch bepflanzt werden müssen. Der Schatzmeister des Schul-Fördervereins, Dominik Schütz, hilft, dass eine Hainbuchenhecke mit 40 Pflanzen demnächst den Garten vor Wind schützen wird. Weiterhin wird eine Kräuterspirale gebaut. Außerdem kümmert sich Biologie-Lehrerin Kirsten Matthes in Zusammenarbeit mit der Mediathek um die Gestaltung einer speziellen Handy-App. Diese App wird spielerisch per Wort, Bild, Ton und interaktiven Quiz-Elementen den Garten an der Unesco-Schule vorstellen. Die Gestaltung des Gartens an der Unesco-Schule ist auch ein Projekt der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort: Unter dem Namen „Sevengardens“ unterstützt der Künstler Peter Reichenbach Aktivitäten, die alle auf die Herstellung von Farbstoffen mit biologisch-natürlichen Mitteln zielen. Ein Netzwerk trifft sich dafür alle sechs Wochen. Zu Beginn der Gartenschau wird eine Broschüre erscheinen, in der die Projekte von „Sevengardens“ in Kamp-Lintfort vorgestellt werden. Die Teilnahme an Aktivitäten der Landesgartenschau, den „Tagen der offenen Gärten“ (20. und 21. Juni) und der „Extraschicht“-Nacht (27. Juni) sind fest im Terminplan der Betreuer des Schulgartens eingetragen.