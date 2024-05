Trauungen, Hochszeitslocations und mehr Heiraten in Kamp-Lintfort

Der schönste Tag braucht viel Planung und Vorbereitung. Ein kleiner, nicht vollständiger Überblick, wo sich Paare in Kamp-Lintfort trauen lassen und ihre Hochzeit feiern können.



Standesamt Wegen der Sanierung des Rathauses finden aktuell keine Trauungen im dortigen Trauzimmer statt. In Kamp-Lintfort sind standesamtliche Trauungen aber sowohl im Rokokosaal des Klosters Kamp als auch im Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee möglich. Die Terminvergabe ist ab dem 18. Juni dieses Jahres nur telefonisch unter 02842 912 223 möglich.



Trauung im Kloster Kamp 1123 als erste deutsche Zisterzienserabtei gegründet, befindet sich das Gebäude-Ensemble auf dem Kamper Berg seit 2003 in Trägerschaft des Vereins Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp. Das Zentrum bietet Brautpaaren in Verbindung mit dem Standesamt der Stadt Kamp-Lintfort die Möglichkeit, im festlichen Rokokosaal des Klosters Kamp standesamtlich zu heiraten. Es finden maximal sechs Trauungen an Samstagen statt, wie das Zentrum auf seiner Homepage mitteilt, beginnend mit der ersten Trauung um 9.30 Uhr, halbstündlich, letzte Trauung um 12 Uhr. Folgende Termine stehen das Jahr 2025 für den Rokokosaal zur Verfügung: 26. April 2025, 10. Mai. 2025, 24. Mai 2025, 7. Juni 2025, 28. Juni 2025, 12. Juli 2025, 26. Juli 2025, 23. August 2025 und 6. September 2025.



Trauung im Schirrhof Ehemals für die Unterbringung der Übertage-Pferde der Zeche Friedrich Heinrich, für die Werksfeuerwehr, die Ausbildung und andere Zwecke genutzt, dient der Schirrhof heute als Familien,- Bildungs- und Kulturzentrum. Im „Pferdestall“, ein 200 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum, entsteht ein Ort für Kunst, Kultur und Begegnung, der seit 2021 für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und vieles mehr genutzt wird. Im Schirrhof werden folgende Termine angeboten: 14. Juni 2025, 9. August 2025 und 20. September 2025.



Kirchlich heiraten Traufeiern sind zum Beispiel in der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in der Abteikirche Liebfrauen Kamp, Pfarrkirche St. Josef und Mariä Himmelfahrt in Eyll möglich. Für die Terminabsprache und weitere Informationen wenden sich die Brautpaare an das Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde St. Josef, Königstraße 1, Telefon 02842 91170.