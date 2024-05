Gastronomie und Heimatliebe in der Hochschulstadt Das waren Kamp-Lintforts Kult-Kneipen

In der Freistunde schnell rüber vom Gymnasium ins Café Malaria. Schlangestehen vorm Bierbrunnen an der Moerser Straße oder bis fünf Uhr morgens in den „Rosa Zeiten“ durchfeiern: In den 1970er bis 1990er Jahren gab es in Kamp-Lintfort zig Kneipen. Manche haben, obwohl längst geschlossen, noch heute Kult-Status. „Diese Zeiten kommen nie mehr wieder. Damals musste man noch ausgehen, wenn man seine Kumpel treffen wollten“, sagt Armin Wagner. „Es gab ja nur drei Fernsehprogramme, und die Telefone hatten noch Wählscheiben mit einem Schloss drauf, damit die Kinder nicht so viel telefonierten.“ Der Kamp-Lintforter Gastronom hat diese Zeiten miterlebt – als Besucher, Kellner und Gastwirt. Und hat viele Geschichten zu erzählen.