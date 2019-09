Gewerbeansiedlung in Kamp-Lintfort : Heftige Kritik an neuen Kiesabbau-Vorschlägen

Auf deutliche Kritik stoßen in Kamp-Lintfort die Vorschläge von niederrheinischer IHK und dem Interessenverband der Kiesindustrie für neue Auskiesungsflächen am Niederhein. „Seit Jahrzehnten ringen wir um die Erweiterung unseres angrenzenden Gewerbegebiets an der Oststraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon die vorhandene riesige Auskiesungsfläche von 90 Hektar hat jahrzehntelang jegliche gewerbliche Entwicklung an der Nordtangente und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen verhindert“, erklärte Bürgermeister Christoph Landscheidt in Reaktion auf das Kompromissangebot der Kiesindustrie.

Danach sollen unter anderem weitere elf Hektar an der Nordtangente ausgekiest werden. „Es muss wie ein Hohn in den Ohren der örtlichen Unternehmen klingen, die dringend Erweiterungsflächen suchen, wenn ihre eigene IHK vorgibt, einerseits von der Regionalplanung dringend Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Unternehmen zu fordern, andererseits aber gleichzeitig durch einseitige Interessenvertretung zu Gunsten der Kiesindustrie jegliche gewerbliche Entwicklung verhindert“, greift der Bürgermeister die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in einer Pressemitteilung an. Nach dem IHK-Gesetz seien, so der Bürgermeister, die Industrie- und Handelskammern verpflichtet, das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen.