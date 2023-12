Stadtrat Kamp-Lintfort zum Etat 2024 „Als Ratsfraktionen stochern wir im Nebel“

Der Stadtrat wird am 12. Dezember den Haushalt für 2024 verabschieden – in prekärer Haushaltslage. Nachdem der erste Planentwurf ein Defizit von 8,9 Millionen Euro ausgewiesen hatte, beläuft es sich aktuell auf 4,7 Millionen Euro. Dass das Loch in der Haushaltskasse nicht ganz so groß ausfällt wie gedacht, ermöglicht eine vom Land geplante Veränderung im kommunalen Haushaltsrecht sowie zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Martin Notthoff, Kämmerer in Kamp-Lintfort, nutzte die neuen Möglichkeiten, die bislang nur als Referentenentwurf vorliegen. Pauschaler Minderaufwand heißt eines der Zauberworte: „Das heißt, wir nehmen in der Planungen mögliche Verbesserung vorweg“, so Notthoff auf Anfrage unserer Zeitung.