Haus des Bergmanns in Kamp-Lintfort Museum erzählt vom Leben und Wohnen in der Kolonie

Mit der Neukonzeption und dem anschließenden Umbau der dadurch freigewordenen zweiten Wohnhaushälfte wurde 2022 begonnen. Über den LVR gab es nach Angaben von Susanne Rous dafür 140.000 Euro an Fördermitteln. Die Bergbautradition sei linksrheinisch, vor allem in Kamp-Lintfort, vorbildhaft dokumentiert, lobte der LVR-Vertreter in seiner Rede die Stadt. Auch Norbert Ballhaus betonte danksagend das Engagement aller Beteiligten bei der Wiederherstellung der zweiten Doppelhaushälfte, insbesondere das der Ehrenamtlichen seines Fördervereins, die seinen Angaben zufolge mehrere tausend Arbeitsstunden in das Projekt investiert hätten.