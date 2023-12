Weiterbildung in Kamp-Lintfort Haus der Familie – Das Programm für 2024

Interessante Themen-Kochabende, auch als Kochevent für Gruppen, sind ebenfalls wieder geplant. Selber kreativ werden ist in den Nähkursen, die vormittags und abends für Anfängerinnen und Fortgeschrittene stattfinden, möglich. Weitere Kreativkurse wie Aquarell- und Acrylmalerei, Hardanger- und Ajour-Stickerei sowie Patchwork-Kurse runden das Angebot ab. Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch lernen geht ebenfalls in wöchentlichen Kursen oder in Bildungswochen. Präventionsschulungen, Fort- und Weiterbildungen für pädagogisches Personal sind ebenfalls im Bildungsforum möglich. Informationen gibt es im Internet unter www.bildung-im-forum.de. In reduzierter Auflage liegen die Flyer zum Mitnehmen an den Standorten Duisburg-West, Kamp-Lintfort und Wesel aus. Anmeldungen sind über die Homepage jederzeit möglich.