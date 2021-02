Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Kamp-Lintfort : Haupt- und Finanzausschuss streitet über Schultoiletten

Die CDU-Fraktion nahm die Toilettenanlage der Ebertschule in Augenschein. Sie fordert die sofortige Beseitigung der Mängel. Foto: CDU Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die CDU beantragte in der Sitzung am Dienstag einen Zustandsbericht und ein Sanierungskonzept für die sanitären Anlagen aller Schule in Kamp-Lintfort. Anlass war der aus ihrer Sicht „unhaltbare Zustand“ der Toiletten an der Ebertschule. So entschied das Gremium.