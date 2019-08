Schulen in Kamp-Lintfort : Handwerker arbeiten in den Schulen

An der Europaschule werden die seit vielen Jahren genutzten Container abgerissen. Im Herbst entsteht ein Erweiterungsbau. Schule und Verwaltung überzeugten sich vom Baufortschritt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Die Stadt Kamp-Lintfort nutzt die Sommerferien, um notwendige Arbeiten in ihren Schulgebäuden ausführen zu lassen. In diesem Jahr investiert sie 1,6 Millionen Euro. Allein 400.000 Euro gibt sie für den Brandschutz aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Die maroden Container an der Sudermannstraße werden endlich abgerissen: Unterricht findet dort schon seit Monaten schon nicht mehr statt. „Wir haben sie stilllegen lassen, nachdem in den Klassenräumen Schimmel festgestellt worden war. Jetzt werden sie demontiert“, sagte Schuldezernent Christoph Müllmann am Montag bei einer Besichtigung des Geländes der Europaschule und des benachbarten Teilstandortes der Ernst-Reuter-Grundschule. In den Sommerferien herrscht jedes Jahr aufs Neue rege Betriebsamkeit in Kamp-Lintforts Schulen. Die Stadt lässt in dieser Zeit kleinere und größere Baumaßnahmen durchführen. „Die Ferien sind dafür der ideale Zeitpunkt, weil der Schulbetrieb nicht durch Handwerker gestört wird“, erläuterte Müllmann.

Da die Europaschule die Container schon vor den Sommerferien nicht mehr nutzen konnte, hieß es für die Sekundarschüler: zusammenrücken. Physiklabor, Musikraum und andere Fachräume der vierzügigen Schule wurden zu Klassenzimmern umfunktioniert. Dies wird sich auch nach den Sommerferien vorerst nicht ändern. Erst im September soll der Spatenstich für das geplante neue Lehrhaus mit zwölf neuen Klassenräumen und sechs Differenzierungsräumen sein. Das Gebäude entsteht in Modulbauweise und wird im Januar/Februar 2020 fertiggestellt sein. Die Kosten für das neue Lehrhaus auf dem hinteren Schulgelände belaufen sich auf rund 4,9 Millionen Euro.

Info Weitere Baumaßnahmen in Kamp-Lintfort Zeitplan Der Neubau der Kita Löwenzahn soll im September fertig sein (Kosten: 2,7 Mio. Euro), im Herbst wird die Sanierung der Stadthalle beendet (4,2 Mio. Euro). Die Fertigstellung des neuen Sportheims von Alemannia Kamp ist für Anfang 2020 terminiert (3,9 Mio. Euro).

Neben dem Abriss der Container finden an der Europaschule und am Schulzentrum Gestfeld aktuell nicht direkt sichtbar Infrastrukturarbeiten statt. Es werden unter anderem die Regen- und Schmutzwasserkanäle saniert. Die Kosten belaufen sich auf 300.000 Euro. Eine Brandschutzsanierung steht diesen Sommer in der Ernst-Reuter-Schule, am Standort Sudermannstraße, an. „Es ist ein Thema, das uns noch lange begleiten wird“, betonte Christoph Müllmann. Die beauftragten Handwerker errichten einen zweiten Rettungsweg, die Abschottung des Treppenhauses durch Einbau einer Glastüre ist bereits umgesetzt. Zu den Maßnahmen gehören außerdem die Erneuerung der elektroakustischen Alarmierungsanlage und die Elektro-Unterverteilung. Die Baukosten betragen 315.000 Euro.