Filmpädagogisches Projekt in Kamp-Lintfort Die Schul-Kino-Wochen starten am 25. Januar

Münster/Kamp-Lintfort · Die „Hall of Fame“ in Kamp-Lintfort gehört zu den 120 Kinos in NRW, die sich 2024 an den Schul-Kino-Wochen beteiligen. Ab sofort sind die Anmeldungen für das größte filmpädagogische Projekt des Landes möglich. Welche Filme gezeigt werden.

07.01.2024 , 12:30 Uhr

„Checker Tobi“ heißt ein Film, der im Rahmen der Schul-Kino-Wochen gezeigt wird. Foto: Schul-Kino-Wochen

Die 17. Ausgabe der Schul-Kino-Wochen findet vom 25. Januar bis 7. Februar statt. Ab sofort sind die Anmeldungen für das größte filmpädagogische Projekt des Landes möglich. In rund 120 Kinos von Aachen bis Wuppertal sind fast 100 Filme im Programm, allesamt mit konkreten Bezügen zu den Lehrplänen, jeder Einzelne mit ausführlichem Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download. In Kamp-Lintfort beteiligt sich die „Hall of Fame“. Die Schul-Kino-Wochen NRW werden veranstaltet von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des NRW-Schulministeriums. Auf der Website www.schulkinowochen.nrw.de finden sich alle Infos zum Filmprogramm und zu den begleitenden Veranstaltungen mit spannenden Gästen. Gespräche mit Filmschaffenden – von der Regisseurin bis zum Szenenbildner – oder Expertinnen und Experten zum Wissenschaftsjahr 2024 mit dem Thema „Freiheit“ und zum Sonderprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ sowie Kinoseminare und Fortbildungen zur Filmanalyse und Filmpraxis im Unterricht ergänzen das reguläre Programm. Eine Sonderreihe der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema „Alltag und Widerstand – mutige Mädchen und Frauen in der iranischen Gesellschaft“ zeigt filmische Perspektiven aus einem zerrissenen Land. Kurzfilmprogramme zu jüdischem Leben in Deutschland und zur Demokratiebildung und kritischem Umgang mit Rechtsextremismus bieten Anknüpfungspunkte für Diskussionen zu drängenden gesellschaftlichen Themen. Zahlreiche Filme stehen zudem für den Fremdsprachenunterricht auch in der Originalsprache oder mit Untertiteln zur Verfügung. Leopold Grün, der Geschäftsführer von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“, betont die Bedeutung einer vielfältigen und verantwortungsbewussten Filmauswahl: „Wir freuen uns auf ein Filmprogramm für Kinder und Jugendliche, das sie in ihren Interessen ernst nimmt, unsere diverse Gesellschaft abbildet und damit auch den diskriminierungssensiblen Blick, der uns bei der Filmauswahl wichtiger geworden ist, berücksichtigt.“ Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 4,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch 2024 können Schülerinnen und Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen. Das Projektteam der Schul-Kino-Wochen NRW im LWL-Medienzentrum für Westfalen steht für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251 5913055 zur Verfügung.

(RP)