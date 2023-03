Schülertheater in Kamp-Lintfort Theater bringt Frauenpower auf die Bühne

Die Begeisterung des jungen Ensembles ist in der Aufführung unverkennbar. Was den Zuschauer erwartet, wird schnell klar: Acht Frauen sind, jede in anderer Form, abhängig von einem einzigen Mann, dem Patriarchen Marcel. Von seinem Geld, seinem Ansehen, seiner Zuneigung, seiner Liebe. Die Frauenfiguren verkörpern alle weiblichen Klischees: die dominante Ehefrau Gaby (Marie Grabowicz), die betagte Großmutter Mamy (Amar Jammoul in einer Paraderolle), die altjüngferliche Tante Augustine (Elisabeth Velten), die gutmütige Köchin Madame Chanel (Aydanur Demir), die vermeintlich angepasste ältere Tochter Susanne (Elena Wolfinger) und ihre aufmüpfige jüngere Schwester Catherine (Hannah Mertens), das unverschämte Hausmädchen Louise (Carolin Barac) und später noch Pierrette, die Schwester des Hausherrn (Jean Weingardt in einer femme-fatale-Rolle).