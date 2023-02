Schülertheater in Kamp-Lintfort Georg-Forster-Theaterkreis fiebert Premiere entgegen

Acht Frauen - und eine ist eine Mörderin: An einem Wintermorgen in den 1950er Jahren in Frankreich: Susanne kehrt über Weihnachten aus dem Internat in England nach Hause zurück und wird von ihrer Mutter Gaby vom Bahnhof abgeholt. Ihre Familie, bestehend aus ihrer Großmutter Mamy, ihrer jüngeren Schwester Catherine, Tante Augustine, der Köchin Madame Chanel und dem Hausmädchen Louise, nimmt sie offen in Empfang. Als Louise Susannes Vater, Marcel, das Frühstück bringen möchte, macht sie eine furchtbare Entdeckung. Der einzige Mann im Haus liegt tot mit einem Messer im Rücken in seinem Bett. Während die Frauen versuchen, den Mord auf eigene Faust aufzuklären, kommen immer mehr ihrer Geheimnisse und Intrigen ans Licht. Den acht Frauen werden langsam die Konsequenzen ihrer Situation bewusst und sie geraten in Panik. Als ihnen klar wird, dass sie durch den vielen Schnee von der Außenwelt abgeschnitten sind, kommt ihnen eine erschreckende Erkenntnis: Eine von ihnen ist die Mörderin. Zicken-Terror hoch acht ist die unausweichliche Folge.