Sport in Kamp-Lintfort U13-Fußballer des Georg-Forster-Gymnasiums spielen um Landessieg

Seit September haben sich die elf Jungen aus der U13-Mannschaft des Georg-Forster-Gymnasiums aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 Runde um Runde in insgesamt zwölf Spielen weitergespielt. Zuvor haben sie sich in einer Auswahlrunde mit insgesamt 35 Bewerbern für die Teilnahme empfohlen. Nun tritt die Schulmannschaft als Sieger des Regierungsbezirks Düsseldorf am Dienstag, 25. Juni, zum Landesfinale NRW gegen Mannschaften aus Wilmsdorf und Paderborn sowie Gelsenkirchen und Leverkusen an. Das klingt nach leistungsstarker Konkurrenz. Am 25. Juni werden die jungen Spieler ihr Können wie in den vorherigen Runden einerseits in Technikwettbewerben und andererseits in Fußballspielen untereinander zeigen.