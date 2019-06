Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Guter Start für die Engagementbörse

Kamp-Lintfort Die Freiwilligenagentur Kali Aktiv lud zur ersten Engagementbörse ein.

Bereits vorab war das Interesse an der ersten Engagementbörse in Kamp-Lintfort überdurchschnittlich groß, wie die Anmeldungen bei der Freiwilligenagentur Kali Aktiv zeigten. Der Prinzenplatz füllte sich am Donnerstag mit über 20 Vereinen, Organisationen und Interessengruppen, die auf ihre Angebote und Tätigkeiten hinwiesen. Mit dabei die Unesco-Schule. „Wir machen Werbung für das Ehrenamt und wollen Menschen ansprechen, sich bei uns einzubringen“, so Robert Elsemann, Koordinator Ganztag, und Sabine Kliemann, Didaktische Leiterin. In verschiedenen schulischen Bereichen wie Sport am Nachmittag, Deutschförderung, Betreuung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten oder im Bereich Handarbeit engagieren sich seit Jahren Ehrenamtliche. „Die Erfahrung in den Arbeitsgemeinschaften ist auf beiden Seiten positiv, weil unsere Schule ein Ort der Begegnung für Jung und Alt geworden ist. Die Jugendlichen würdigen den Ehrenamtlichen als ihr Vorbild“, so das Fazit der beiden Pädagogen.