Grundwasser am Niederrhein Wenn die Keller voll Wasser laufen

30 von diesen kamen zur Informationsveranstaltung in die Aula der Europaschule. Damit waren sie knapp einen Kilometer von der Straße „Im Torfgrund“ am Geisbruchdreieck entfernt. Aus dieser Straße erschienen die meisten Anwohner, gefolgt von der Kirchhoffstraße in Kamperbrück und der Fackelstraße in Hoerstgen, wie die Nachfragen zeigten. Insgesamt 43 Kamp-Lintforter sollen sich bei der Lineg gemeldet haben, um prüfen zu lassen, ob ihre feuchten Keller primär mit dem hohen Grundwasserspiegel zusammenhängen. Dieser wird von der Genossenschaft reguliert, um Bergsenkungen auszugleichen. Im Gesamtgebiet der Lineg, das fast deckungsgleich mit dem Altkreis Moers ist, waren es 300 Meldungen.