Weltkindertag in Kamp-Lintfort „Das ist der weltbeste Schultag, den wir je hatten“

So hätten alle Schülerinnen und Schüler in den ersten Wochen nach den Sommerferien in ihren Klassen eine Unterrichtsreihe zu den Kinderrechten erlebt, die mit dem großen Fest des Weltkindertages am Mittwoch ihren Höhepunkt hatte. Der Tag wurde an beiden Schulstandorten gefeiert. In den ersten beiden Schulstunden gab es für die Jahrgänge 1/2 spielerische Angebote zu dem Recht auf Spiel und Erholung, in denen die Kinder beispielsweise neue Pausen- und Bewegungsspiele kennenlernten. In den Jahrgängen 3/4 haben die Schüler eine Rätsel-Rallye durch das Schulgebäude und auf dem Schulhof zu dem Recht auf Gleichheit durchgeführt oder Erklärvideos zu verschiedenen Kinderrechten mit den iPads gedreht.