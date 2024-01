Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort 14.000 Grundbesitzer erhalten Bescheide

Die Stadt Kamp-Lintfort versendet in den nächsten Tagen rund 14.000 Grundbesitzabgabenbescheide an die Kamp-Lintforter Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen. Für die verschiedenen Abgabearten gebe es unterschiedliche Ansprechpartner, die auf dem Bescheid entsprechend vermerkt seien, teilte die Stadt am Montag mit.