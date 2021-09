Bildung in Kamp-Lintfort : Grünes Klassenzimmer wird fortgesetzt

Bildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen fördert das Umweltbildungsprojekt im Zechenpark mit rund 94.000 Euro. Der Förderverein der Landesgartenschau wird einen Projektkoordinatoren aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft einstellen.

Ab dem kommenden Jahr soll sich der Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort als außerschulischer Lernort etablieren. Der Förderverein der Landesgartenschau wird hierzu einen Projektkoordinatoren aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft einstellen, der ein vielschichtiges und interessantes pädagogisches Programm mit zahlreichen Kursangeboten für das Grüne Klassenzimmer schafft. Nach der Beendigung der Landesgartenschau bestehe jetzt die einmalige Chance, im rund 20 Hektar großen Zechenpark – einem ehemaligen Zechengelände – mit unterschiedlichen Lernorten und Naturräumen eine solche Einrichtung am linken Niederrhein langfristig zu etablieren und praxisnahe Bildungs- und Informationsarbeit vor Ort zu leisten. Der Unterricht auf dem ehemaligen Gartenschaugelände sei für diese Zielsetzung besonders geeignet, da hier ein unmittelbarer Zugang zur Natur hergestellt werden könne.

„Das Grüne Klassenzimmer auf der Laga Kamp-Lintfort war in 2020 bereits ein Erfolgsmodell. Auch unter Pandemiebedingungen konnten zahlreichen Veranstaltungen stattfinden, wenn auch nicht so viele, wie ursprünglich geplant. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern freuen wir uns auf die Fortsetzung und danken der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen für die Förderung, ohne die das Projekt nicht in dem Maße stattfinden könnte“, erläutern Christoph Müllmann und Andreas Iland stellvertretend für den Vorstand des Fördervereins.