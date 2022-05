Linden an der Heinrichstraße : Grüne wollen Alternativen für Baumfällung aufzeigen

Die Heinrichstraße soll verkehrssicherer werden. Als Ersatz für die Linden sollen Amberbäume gepflanzt werden. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Fraktion hat beantragt, das Vorhaben an der Heinrichstraße im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz auf die Tagesordnung zu setzen. Das Gremium tagt am 12. Mai. Der Eingriff, so die Grünen, passe nicht in die Zeit des Klimawandels.

Die Grünen wollen den geplanten Ausbau der Heinrichstraße und die damit einhergehende Baumfällung im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz am 12. Mai behandelt wissen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion am Samstag gestellt. Wie berichtet, plant die Stadtverwaltung die verkehrliche Neugestaltung der Heinrichstraße. Für die Baumaßnahme sollen die Linden weichen, die die Straße säumen. Die Grünen fordern Einsicht in das Gutachten, dass, so die Fraktion, den Linden nur noch eine Lebenserwartung von zehn Jahren voraussage. „Wir werden spätestens für den Haupt- und Finanzausschuss im Juni einen Antrag stellen, der Alternativen aufzeigt, die die geplanten Fällungen der Linden überflüssig machen“, teilt Fraktionschef Johannes Tuschen mit. Die Grünen halten Argumente wie das Alter der Linden sowie die verkehrliche Situation für nicht stichhaltig genug, einen solchen Eingriff vorzunehmen. Tuschen: „Dieser Eingriff passt nicht in unsere Zeit des Klimawandels und der Überlegungen für eine zukunftsweisende Verkehrsplanung.“

(aka)