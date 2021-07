Kamp-Lintfort : Großeinsatz: Müll brennt auf dem Asdonkshof

Kamp-Lintfort Der Brand war schnell gelöscht. Die Feuerwehr untersuchte aber den Müll auf mögliche Gefahrenstoffe: In der angelieferten Ladung befanden sich Fässer mit einer unbekannten Flüssigkeit.

(aka) Auf dem Wertstoffhof des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof haben Mitarbeiter am Mittwoch beim Abkippen einer Ladung Rauch im Container festgestellt. „Der Brand konnte schnell abgelöscht werden“, berichtete Asdonkshof-Geschäftsführer Peter Bollig am Nachmittag auf RP-Anfrage. Da sich jedoch in der Ladung auch Fässer mit einer unbekannten Flüssigkeit befunden hätten, habe man beschlossen, die Feuerwehr Kamp-Lintfort zur Unterstützung zu rufen. „Es hätte ja ein Chemikalienbrand sein können. So etwas kann man ja nicht ohne weiteres entladen“, betonte Bollig. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort hat im Anschluss den Container unter großem Atemschutz Stück für Stück entladen, um weitere mögliche Gefahren ausschließen zu können. Dazu wurde eine so genannte Kontaminationsstraße aufgebaut. Die blauen Fässer, die eine nicht bekannte Flüssigkeit enthielten, wurden laut Peter Bollig sicher gestellt. „Sie werden jetzt weiter entsorgt.“ Die Arbeiten dauerten mehreren Stunden an, der Asdonkshof wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.