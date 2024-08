Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort Schüler entdecken ihre Talente und Stärken

In dem Workshop soll es unter anderem um die Frage gehen, wie Elektrolyse funktioniert, Wasserstoff gespeichert werden und in einer Brennstoffzelle Strom erzeugt werden können und welchen Beitrag Wasserstoff in der Elektromobilität leistet. Das soll an Modellautos untersucht werden, die mit Wasserstoff fahren. Dieser Workshop richtet sich an Schüler und Schülerinnen der Mittel- und der Oberstufe. Unterstufenschüler sind am Donnerstag, 26., und am Freitag, 27. September, eingeladen, ihre Ideen am 3D-Drucker zu verwirklichen – zum Beispiel Deko fürs eigene Zimmer oder andere Vorhaben. Treffpunkt ist auch hier das GreenFabLab der Hochschule.