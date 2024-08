Grafschafter Diakonie in Kamp-Lintfort Die Tafel liegt ihm besonders am Herzen

Info

Angebote Beraten, Betreuen, Pflegen: So lautet das Motto der Angebote, die von der Grafschafter Diakonie auch in Kamp-Lintfort gemacht werden. Sie bietet in ihrem Diakoniezentrum eine offene Sozialberatung, eine Seniorenberatung, eine Schuldnerberatung, Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien, eine Wohnungshilfe, Betreutes Wohnen für Mitbürger in der Eingliederungshilfe und eine Drogenberatung an. Außerdem offeriert sie eine ambulante Pflege und ist Trägerin der Kamp-Lintforter Tafel.

Kontakt Die Zentrale der Diakonie liegt an der Konradstraße 86, Ecke Friedrich-Heinrich-Allee 20, Telefon 02842 928420, Mail info-kali@grafschafter-diakonie.de, Internet www.grafschafter-diakonie.de