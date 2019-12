Kultur in der Grafschaft : Zorns Rückkehr und viele tolle Kulturprojekte

Die Veranstalter des Moers Festivals kündigen auf ihrer Homepage die Rückkehr von John Zorn (Foto: kdi) aufs Moers Festival an. Höhepunkt soll sein Auftritt in der Moerser Stadtkirche sein (links). Das Mercator-Ensemble (links unten) eröffnet das Kulturjahr 2020 mit einem Neujahrskonzert (Foto: Agentur) . Gerburg Jahnke (unten mitte) bringt zum Comedy Arts Fesival einige Herren mit (Foto: kdi) , und „Die Feisten“ (Foto: Harald Hoffmann) gastieren auf der Landesgartenschau 2020. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Musik, Theater und Humor: Das Kulturjahr 2020 verspricht einige spannende Konzerte und Inszenierungen am Niederrhein.

Neujahrskonzerte Das Jahr 2020 startet musikalisch: Die schönsten Walzer und Operettenmelodien präsentiert das Mercator Ensemble in seinem Neujahrskonzert „Walzerträume“ am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr. Es findet im Rahmen der städtischen Konzertreihe im Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder Straße 126) statt. Zu hören sind unter anderem Stücke von Kreisler, Strauss und Lanner. Eintrittskarten: 14 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Drei Werke von Johann Sebastian Bach erklingen am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, in der evangelischen Dorfkirche Neukirchen. Zu hören sind seine selten aufgeführte Kantate zu Neujahr „Jesu nun sei gepreiset“ (BWV 41) und die beiden letzten Kantaten aus Bachs berühmten Weihnachtsoratorium (BWV 248), Kantate V zum Sonntag nach Neujahr und Nr. VI zu Epiphanias. Ausführende sind Vokalsolisten, das Coelner Barockorchester und als Chor das Collegium vocale der SELK. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Schlosstheater Das Theater thematisiert im Februar ein nicht verarbeitetes Ereignis: die Loveparade-Katastrophe in Duisburg. Im Kulturhauptstadtjahr 2010 hatten sich viele Hoffnungen an die Veranstaltung geknüpft. Über eine Million Raver wurden erwartet. Doch die Technoparty wurderd zur Todesfalle: Im Zugangsbereich entstand ein Gedränge, bei dem 21 Menschen sterben und über 500 verletzt wurden. Die Inszenierung „Parade 24/7“ wird am 15. Februar im Schloss Moers aufgeführt.

Am 23. April feiert das Stück „Nischen – eine begehbare Stadtrauminszenierung“ im Wallzentrum Premiere. Die Regisseure Willems & Kiderlen machen sich mit dem Ensemble auf die Suche nach alternativen Formen und Praktiken des Zusammenlebens. Aus Interviews mit Menschen, die ihre Nische gefunden oder verloren haben, entsteht laut Schlosstheater Moers zwischen Wallzentrum und Meerbeck eine neue Kartografie der Stadt.

Moers Festival Auf der Homepage kündigen Festivalchef Tim Isfort und sein Team für Pfingstmontag die Rückkehr eines wichtigen Gefährten des Moers Festivals an: John Zorn. Pianist Stephen Gosling wird Zorns 18 Studien zu Arbeiten des englischen Malers Joseph Mallord William Turner interpretieren. Später wird er die kanadische Sopranistin Barbara Hannigan begleiten, die John Zorns „Jumalattaret“ in Moers zur Europauraufführung bringen wird. John Zorn selbst wird nicht nur solo am Altsaxophon zu hören sein, sondern das Abschlusskonzert der 49. Festivalausgabe in der Moerser Stadtkirche bestreiten. Und noch ein Festival-Schmankerl: Das 21-köpfige Vokalensemble Chorwerk Ruhr und das Marc Schmolling Ensemble befassen sich mit den Madrigalkomponisten Gesualdo, Marenzio und Monteverdi. Das Moers Festival findet vom 29. Mai bis 1. Juni in der Eventhalle am Solimare (Filder Straße) statt.

Landesgartenschau In Kamp-Lintfort startet am 17. April das Veranstaltungsereignis des Jahres 2020 am Niederrhein, auch kulturell: Bernd Stelter, Lioba Albus und „Die Feisten“ sind drei der Veranstaltungs-Höhepunkte, die vom 23. Mai bis zum 19. September auf der großen Bühne im Schatten der Fördertürme im Zechenpark des Laga-Geländes geboten werden. Mit sieben Highlight-Veranstaltungen am Samstag und neun weiteren Lounge-Veranstaltungen am Freitag, bietet die Veranstaltungsagentur „Klanghelden“ ein breit gefächertes Programm. Stargast der Eröffnungsgala am Samstag, 23. Mai, ist Bernd Stelter. Informationen über das umfangreiche Kulturprogramm unter www.kamp-lintfort2020.de

Kammermusikfest Kloster Kamp Die 17. Ausgabe des renommierten Musikfestivals findet vom 12. bis 19. Juli statt. Die Besonderheit des Kammermusikfests sind die offenen Proben, zu denen internationale Musiker auf Einladung des Cellisten Alexander Hülshoff zusammenkommen. Musikfreunde können den Teilnehmern sozusagen in die Partituren schauen. Die Proben münden in sechs bis sieben Konzerte an unterschiedlichen Orten in der Region.

"Wiener Melange" mit dem Mercator-Ensemble der Duisburger Philharmoniker. Foto: Agentur

Die Feisten Mathias 'C.' Zeh (mit Sonnenbrille) und Rainer Schacht. Foto: Christoph Mischke Kontakt: verena krämer | kulturkraemer im eltzhof | st.-sebastianus-str. 10 | 51147 köln tel 02203 9800818 | fax 02203 9800899 verena@kulturkraemer.de | www.kulturkraemer.de. Foto: Christoph Mischke

Comedy Arts 2018, Gerburg Jahnke. Foto: Dieker, Klaus (kdi)