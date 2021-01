Digitalisierung in der Grafschaft : Schulen erhalten schnelles Internet

Gerade in Corona-Zeiten brauchen Schulen schnelles Internet. Foto: dpa/Uwe Anspach

Grafschaft Die Deutsche Telekom will ihre Ausbau-Strategie anpassen. Da es an vielen Schulen in der Region noch am schnellen Internet mangele, hatte sich der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider mit der Bitte an den Telekom-Chef Timotheus Höttges gewandt, die Schulen beim Breitbandausbau vorzuziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Deutsche Telekom wird ihre Ausbaustrategie anpassen und im Rahmen des Breitbandausbaus in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg jeweils mit den Schulen beginnen. Das hat das Unternehmen dem SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider auf seine Anfrage hin mitgeteilt. Die 66 Schulstandorte in der Wir4-Region haben laut Schneider nun deshalb schneller die Chance auf vernünftigen digitalen Unterricht. „Die Telekom passt ihre Strategie so an, dass sie im Rahmen des Clusterausbaus, von Stadt zu Stadt, mit den Schulen startet. Konkret heißt das, überall da, wo es möglich ist, werden die Bauvorhaben so gewählt, dass die Schulen als Erstes angeschlossen werden können“, erläutert Schneider die Planung der Deutschen Telekom. Eine Priorisierung unabhängig vom Clusteraufbau sei bisher leider nicht möglich, teilt der Abgeordnete mit. Die Enni als Auftraggeber sei jedoch im Gespräch mit der Beratungsfirma Atene, die für die Förderung des Projektes zuständig sei.