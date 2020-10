Kirche in der Grafschaft : Anne Eichhorn neu im Kreissynodalvorstand

Anne Eichhorn wurde in den Synodalvorstand gewählt. Foto: Rolf Schotsch

Am Sonntag wird Wolfram Syben die 69-Jährige in einem Open-Air-Gottesdienst in ihren neuen Dienst einführen. Anne Eichhorn ist mit der Kirche aufgewachsen. Nach Jahren als Erzieherin und dem Studium der Sozialpädagogik arbeitete sie bei der Diakonie.

Im August haben die Abgeordneten der 25 evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Moers Anne Eichhorn zum neuen Mitglied des Leitungsorgans „Kreissynodalvorstand“ (KSV) gewählt. Am Sonntag, 4. Oktober, wird Wolfram Syben, Superintendent des Kirchenkreises Moers, sie in ihren neuen Dienst einführen. Zum Einführungsgottesdienst um 11 Uhr am Gemeindehaus „Auf dem Wege“, Peschmannstraße 2, Duisburg, sind alle Interessierten eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie wird er Open-Air gefeiert. Deswegen sollten alle Besucher dem Wetter angepasste warme Kleidung, gegebenenfalls Decken mitbringen. Wer nicht in die Heimatgemeinde der 69-Jährigen kommen kann, kann den Gottesdienst auf YouTube miterleben. Er wird live übertragen über https://lmy.de/c2qlV.

Anne Eichhorn ist mit der Kirche aufgewachsen. Nach Jahren als Erzieherin und dem Studium der Sozialpädagogik arbeitete sie bei der Diakonie, unter anderem auch im damals sehr bekannten Bürgerhaus Hütte in Rheinhausen. Dort war sie zu der Zeit der Arbeitskämpfe gegen die Schließung der Kruppwerke neben anderen Aufgaben auch für die Kommunikation zwischen Gewerkschaften und Kirche aktiv. Später übernahm sie Aufgaben im Bereich des Diakonischen Werkes Duisburg, dem örtlichen Wohlfahrtsverband. Für etliche Jahre hatte sie zudem die Geschäftsführung des evangelischen Frauenhauses in Duisburg und das Amt der Sprecherin des Runden Tisches „Gewaltschutzgesetz – gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen“ inne. In Rheinhausen ist sie seit vielen Jahren Presbyterin und Vorsitzende des Gemeindeverbandes Rheinhausen.