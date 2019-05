Bahnanschluss für Kamp-Lintfort : GmbH erwirbt Trasse für die Niederrheinbahn

Kamp-Lintfort Die Kamp-Lintforter Eisenbahngesellschaft Niederrheinbahn GmbH hat nun die Bahntrasse von der RAG gekauft. „Wir sind unserem Ziel, Kamp-Lintfort an das regionale Schienennetz anzubinden wieder einen großen Schritt näher gekommen“ sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Mit Herbert Häner, Geschäftsführer der Niederrheinbahn GmbH, und Jutta Kopp von der RAG MI unterzeichnete er den Kaufvertrag für die Grundstücke der ehemaligen Grubenanschlussbahn zwischen dem Zechengelände und Rheinkamp. Geschäftsführer Häner betont: „Durch den Erwerb ist die Gesellschaft nun in der Lage, voll über das Grundstück zu verfügen. Es sind die Voraussetzungen zur Einreichung eines Förderantrages beim Verkehrsverbund Rhein Ruhr geschaffen“. Insgesamt erwirbt die Gesellschaft über 7,5 Kilometer Gleisstrecke. Zur Landesgartenschau soll an Wochenenden und an Feiertagen ein Pendelverkehr betrieben werden. Es wird an der Kattenstraße ein 150 Meter langer Bahnhof und ein Park+Ride Parkplatz entstehen. Für den Regelbetrieb über Moers, Duisburg, Oberhausen und bis nach Bottrop muss die Trasse saniert werden. Neben der Gleisinfrastruktur gilt das auch für die Brückenbauwerke, Durchlässe sowie Leit- und Sicherungstechnik.