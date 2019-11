Landesgartenschau 2020 : Glühwein und Lichtshow für Laga-Förderer

Kamp-Lintfort Mit einer Feier am Förderturm dankte der Förderverein der Landesgartenschau seinen Mitgliedern.

Rund 300 Mitglieder des Kamp-Lintforter LaGa-Fördervereins feierten am Samstag mit Glühwein, Brezeln und einer eindrucksvollen Laser-Show eine gesellige Open-Air-Fete unter dem Förderturm der ehemaligen Friedrich-Heinrich-Zeche. Bereits seit 2016 engagieren sich inzwischen 860 Menschen aus kamp-Lintfort und Umgebung in zahlreichen verschiedenen Fördervereinsgruppen ehrenamtlich für das Gelingen der kommenden Landesgartenschau in ihrer Stadt. „Wir wollen uns auf diese Weise bei unseren Unterstützern für ihre vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit bedanken und gleichzeitig die immer stärker werdende Motivation und den Zusammenhalt stärken“, erklärte der Fördervereinsvorsitzende Wolfgang Roth in seiner Begrüßungsansprache am Samstag. „Wir sind heute unter uns. Lassen Sie uns auch im nächsten Jahr eng zusammen bleiben.“