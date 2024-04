Girls‘ Day in Kamp-Lintfort Schülerinnen erkunden die IT-Welt im KRZN

Die Schülerinnen nutzten die Möglichkeit, das KRZN und die Ausbildungs- sowie Studienmöglichkeiten kennenzulernen. „Uns war es wichtig, den Schülerinnen einen Überblick über die Tätigkeitsfelder im KRZN zu geben“, fasst Christina Biermann, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des KRZN, die Motivation für die Teilnahme des KRZN am Girls’ Day zusammen. „Wichtig für einen Beruf in der IT ist nicht das Geschlecht, sondern das Interesse an IT, Computern und Kreativität. Denn mit einem Beruf im KRZN gestaltet man die Verwaltungsprozesse der Zukunft mit“, sagte sie.