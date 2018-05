Kamp-Lintfort: Giora Feidman spielt in der evangelischen Christuskirche

Kamp-Lintfort Der 81-jährige Klezmer-Klarinettist kommt auf seiner Deutschland-Tournee auch nach Kamp-Lintfort.

Der 81-jährige Giora Feidman, weltweit als Klezmer-Klarinettist bekannt, geht auch im Herbst diesen Jahres wieder auf Tournee durch Deutschland, und zwar mit dem Rastrelli-Cello-Quartett. Pastor Lutz Zemke von der evangelischen Kirchengemeinde Kamp-Lintfort als Veranstalterin freut sich sehr, dass der Künstler auch wieder nach Kamp-Lintfort kommt: Am Freitag, 9. November, konzertiert er mit dem Rastrelli-Cello-Quartett um 20 Uhr in der Christuskirche. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen: Karten gibt es ab sofort in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239, Tel. 02842 921779 Der Titel der Herbsttournee lautet "Klezmer Bridges". Die Nachfrage nach Karten wird groß sein, die Anzahl der Plätze in der Kirche ist begrenzt. Mit dem Zittern seiner Lippen drücke Feidmann, so die Veranstalter, die schönsten Melodien durch das Holz. Als einer der wichtigsten Interpreten zeitgenössischer Musik habe sich Giora Feidman über die Jahrzehnte zu einem Phänomen entwickelt, sei Künstler, Entdecker und Ereignis, ein rastloser Botschafter mit einem Spiel von unverminderter Anziehungskraft.