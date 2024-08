Für pflegende Angehörige in Kamp-Lintfort Städte veranstalten zusammen einen Gesundheitstag

Die eigene Familie ist mit rund 80 Prozent Deutschlands größter „Pflegedienst“ und pflegt mit großem Engagement ihre Angehörigen. Die Betreuung und Pflege von Angehörigen kostet dabei meist viel Zeit, Kraft und Energie. Oft stoßen pflegende Angehörige an ihre Belastungsgrenze. Deshalb ist es wichtig, dass Pflegepersonen nicht nur für ihren Angehörigen, sondern auch für sich selbst Hilfe bekommen. Hier setzt der Gesundheitstag für pflegende Angehörige am Samstag, 24. August, 14 bis 17 Uhr, mit Informationen und Angeboten aus den Bereichen Entlastung im Pflegealltag, gesunder Ernährung, Entspannung und Bewegung an. Treffpunkt ist die Stadthalle.