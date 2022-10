Ausschluss von Gesundheitsgefahren : Das Labormobil kommt nach Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Gewässer-Experten vom VSR-Gewässerschutz untersuchen in der Hochschul- und Klosterstadt Brunnenwasser aus heimischen Gärten. Wie die Analyse funktioniert.

Es hält am Dienstag, 4. Oktober, auf dem Platz vor Kaufland an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort. Wasserproben nehmen Dipl.-Phys. Harald Gülzow und der Ehrenamtler Dipl.-Ing. Heinz-Wilhelm Hülsmans von 11 bis 13 Uhr am Labormobil entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird bereits für zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können.