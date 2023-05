Altsiedlung in Kamp-Lintfort Gestaltungssatzung: Christdemokraten möchten vermitteln

Im Kamp-Lintfort wird zurzeit intensiv über die Gestaltungssatzung in der Altsiedlung und einigen Ausführungen im äußeren Erscheinungsbild diskutiert. „Die CDU hat den Unmut der Bewohner der Altsiedlung aufgegriffen und will prüfen, wie dem Interesse der Anwohner an modernem Wohnen im 21. Jahrhundert bei Beibehaltung der besonders schützenswerten Gestaltung der Altsiedlung Rechnung getragen werden kann,“ sagt Franz-Josef Hüls, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde beschlossen, Fragen und Anregungen zur Gestaltungssatzung in einer Bürgerversammlung zu thematisieren. Die Stadtverwaltung hat für Dienstag, 16. Mai, zu einer Informationsveranstaltung in die Stadthalle eingeladen. Die CDU möchte eine vermittelnde Position einnehmen. Auch sie möchte den einmaligen Charakter der Altsiedlung erhalten, die Gestaltungssatzung jedoch kontinuierlich auf Aktualität und Modifizierungsmöglichkeiten prüfen. „Wir wollen jeden Paragrafen der Satzung auf den Prüfstand stellen, um abzuklopfen, welche Ge- und Verbote liberalisiert oder im Einzelfall gar entfallen können“, sagt CDU-Ratsmitglied Dietmar Fischer. Dabei müssten nicht zuletzt auch die Konsequenzen bedacht werden, die für die Altsiedlung durch das Gebäudeenergiegesetz entstehen werden. „Vorab werden die zuständigen Ratsmitglieder der CDU am Samstag, 13. Mai, ab 8.30 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Markt an der Ebertstraße in der Altsiedlung vertreten sein, um Anregungen und Wünsche der Bewohner aufzugreifen“, sagt Ratsherr Thomas Lipperheide.