Christuskirche Kamp-Lintfort : Gereinigte Orgel klingt wieder wie neu

Das Instrument der Christuskirche wurde überarbeitet. Der Förderverein will sich an den Kosten der Renovierung beteiligen. Auch ein weiteres Projekt hat er bereits im Blick: Es geht um den Schutz der bleiverglasten Fenster.

Voller Pfeifen lag die Orgelbühne Anfang September. Davon ist seit Mitte Oktober allerdings nichts mehr zu sehen, weil die Königin der Instrumente wieder zusammengesetzt ist, nachdem sie renoviert und neu gestimmt worden war. Ihre 31 Register klingen jetzt wieder so wie im Jahr 1984, als die Orgel vom Unternehmen Eule Orgelbau aus Dresden neu erbaut wurde.

„In den Orgelpfeifen, auf den Rasterbrettern und an sonstigen Teilen sammeln sich im Laufe der Zeit Staub und Insekten an“, berichtet Rolf Schumacher, Vorsitzender des Fördervereins der Christuskirche. „Bei jährlichen Wartungsarbeiten wurden die Stellen gereinigt, die gut zugänglich waren. Dazu zählten nicht die Orgelpfeifen. Jetzt war eine grundlegende Reinigung erforderlich, weil Staub in den Orgelpfeifen zu Verstimmungen und Intonationsmängeln führte. Orgelbauer gehen davon aus, alle 25 Jahre eine Orgel zu reinigen. Bei der Orgel in der Christuskirche ist es die erste Reinigung nach 35 Jahren.“