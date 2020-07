Ferienalphabet – L wie Landesgartenschau : St. Huberter gestaltet Areal für Laga 2020

St. Hubert/Kamp-Lintfort Mit der Verbindung von Pflanzen und Stahl greift Georg Hanka die Entwicklung des alten Zechengeländes auf. sdfjdfsjsfdjfdsajdsfajfdsjsfdjsfdajfdjfsdajsdjsfdajsfjdssfjdsfjd

Adresse Das Landesgartenschau-Gelände befindet sich an der Friedrich-Heinrich-Allee 90 in 47475 Kamp-Lintfort.

Es gibt unterschiedliche Entwicklungen, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem wurden in zahlreichen Workshops innovative, technische Neuerungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Höhepunkte waren unter anderem ein neuartiges Bewässerungssystem, der Einsatz von Drohnen in Gartenbau und Landwirtschaft sowie Tiergesundheit mit modernem Monitoring, automatischer Fütterung und vielem mehr. Das Interesse der Laga-Besucher sei groß, weiß Alexa Willems, Projektkoordinatorin beim Regional Skills Lab, zu berichten: „Im Vordergrund stehen Fragen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie ‚kulturellen Unterschieden’. Des Weiteren richtet sich das Interesse auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft, die Entwicklung in Richtung Landwirtschaft 4.0 sowie Fragen zur Klimathematik.“ Die Litfaßsäule, die als Ideen- und Fragepool dient, erfreut sich großer Beliebtheit.