Gemalte Metamorphosen auf dem heiligen Berg : Gemalte Metamorphosen im Kloster

Ulrike Doniés in der Kamp-Lintforter Ausstellung, die am Samstag eröffnet wird. RP-Foto: Prümen. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Himmel und Hölle, Chaos und Struktur – Gemälde von Ulrike Doniés sind in der Schatzkammer von Kamp bis Mitte September zu sehen. Die Künstlerin hat sich selbst eine Ausstellung im Kloster gewünscht.

Sind in ihren bunten Bildern Chaos und Hölle zu sehen, Einzeller und Feuer? Oder sind darin Struktur und Himmel, Menschen und Liebe zu entdecken? Ulrike Doniés kann diese Fragen nicht beantworten. Die Künstlerin will sie auch gar nicht beantworten. „Die Menschen sollen sich mit den Bildern auseinandersetzen“, sagt die Saarbrückerin, die seit einigen Jahren in Linz am Mittelrhein lebt. „Sie sollen sich darauf einlassen und müssen das. Für viele ist das schwer, weil ich sie mit ihren eigenen Abgründen konfrontiere, mit ihrer Haltlosigkeit, aber auch mit ihrer Hoffnung.“

Die studierte Rechtswissenschaftlerin und Künstlerin bezeichnet ihre Bilder nicht als schöne Bilder, die gut mit Sofa und Wohnzimmerwand harmonieren, sondern als Bilder, die die Betrachter nicht gleichgültig lassen und mit ihren starken Farben polarisieren. Deshalb stellt sie nicht in Galerien aus, sondern oft an Orten der Stille, vor allem in Klöstern und Kirchen, zum Beispiel in der Domschatzkammer Aachen oder jetzt in der Schatzkammer Kloster Kamp. „Gemalte Metamorphosen – von hier und anderswo“ betitelt sie diese Ausstellung, in der sie bis Mitte September 25 Bilder zeigt.