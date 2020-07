Kriminalpolizei ermittelt : Geldautomat in Kamp-Lintfort gesprengt

Gesprengter Geldautomat an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort. Foto: Polizei Kreis Wesel

Kamp-Lintfort Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen haben drei vermummte Personen beobachtet. Die Täter flüchteten in einer dunklen Limousine.

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 4.22 Uhr mehrere Notrufe ein. Zeugen beobachteten eine dunkle Limousine, die sich nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn entfernte. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Audi oder BMW. Zuvor wurden drei vermummte Personen am Automaten beobachtet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.