Neue Gastronomie in Kamp-Lintfort Streetfood aus der neuen „T-Rollz“-Küche

Julia Hübner und Robin Wagner sind vom großen Zuspruch der Kamp-Lintforter überwältigt: Vor drei Wochen haben die beiden das Restaurant „T-Rollz“ im Prinzencenter eröffnet und sind mit ihrem Gastro-Konzept auf viel Resonanz gestoßen. „Zu Stoßzeiten ist richtig viel los. Wir haben sogar Stammgäste, die zwei- bis dreimal in der Woche kommen“, freut sich Julia Hübner. Damit haben der Koch und die Restaurantfachfrau nicht gerechnet, als sie 2022 den Entschluss fassten, sich mit ihrem gastronomischen Konzept selbstständig zu machen und die bisherige berufliche Heimat an der Mosel, wo beide in einem Hotelbetrieb angestellt waren, in Richtung Kamp-Lintfort zu verlassen. „Wir erfüllen hier uns einen großen Traum. Wir wollten immer ein eigenes Lokal führen, die eigenen Chefs sein und die Dinge besser machen“, betonen Julia Hübner und Robin Wagner