Gastronomie in Kamp-Lintfort Michi und Leo beleben den ABC-Keller

Dass Kaswurm und Oddone den Fokus jetzt auf das „ABC by Michi & Leo“ legen, hat damit zu tun, dass sie die Gastronomie im Golfclub am Kloster Kamp, deren Pächter sie ebenso waren, Ende 2022 aufgegeben haben. „Mit 100 Tischen drinnen wie draußen war das einfach zu groß – auch weil es schwierig war, ausreichend Personal zu finden“, begründet Michael Kaswurm die Entscheidung. „Hier sind wir frei. Und wir gehen abends glücklich nach Hause“, fügt Leonardo Oddone hinzu. Ein Großteil der Mitarbeiter ist ihnen an die Ringstraße 130 gefolgt. Die Betreiber der Schirmbar haben sich vor einigen Jahren in einem Sterne-Restaurant in Meerbusch kennengelernt. „Es war für uns beide dort der erste Arbeitstag“, erinnert Michael Kaswurm, der aus Österreich stammt. Er arbeitete als Sommelier und Leonado Oddone, der in Uruguay geboren wurde, als Küchenchef. Als sich die Möglichkeit ergab, die Gastronomie im Golfclub am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort zu pachten, nutzten sie die Chance, sich selbstständig zu machen. Die Schirmbar kam als zweites Standbein hinzu. „Es brauchte damals schon ein wenig Vorstellungskraft, aber wir haben gesagt: Lass‘ uns einfach mal machen“, erzählen die Pächter lächelnd und sind mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben die Zeit damals genutzt, hier umzubauen und die Bar jünger und moderner einzurichten“, sagen sie.